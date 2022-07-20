Фельдшер погибла в ДТП с участием пьяного водителя в Костанайской области

Место происшествия. Фото: instagram.com/qostanai.media

19 июля в 22.30 часов на автодороге Аркалык-Торгай произошла смертельная авария, в результате которой скончалась фельдшер. Подробности случившегося озвучили в ДП Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, водитель Chevrolet Niva, следуя по полевой дороге, не убедился в безопасности маневра и выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с санитарным спецавтотранспортом Джангельдинской ЦРБ марки "УАЗ".

В результате аварии в больнице от полученных травм скончалась фельдшер, водитель спецмашины получил множественные ссадины.

Проведенной экспертизой установлено, что 32-летний водитель Chevrolet Niva находился в состоянии алкогольного опьянения.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.345-1 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД водителем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы. Водитель водворен в ИВС", - пояснили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979384-feldsher-pogibla-v-dtp-s-uchastiem-pyanogo-voditelya-v-kostanayskoy-oblasti/