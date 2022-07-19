Смертельная авария произошла на трассе Самара - Шымкент

Фото с места ДТП: mgorod.kz

Трагедия произошла накануне на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области - в результате аварии погиб мужчина, передает издание "Мой город".

Как сообщили корреспондентам в пресс-службе департамента полиции региона, 32-летний водитель автомобиля марки Toyota Alphard, совершая обгон, столкнулся с седаном Mitsubishi Lancer.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Lancer скончался на месте аварии.

Полицейские призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что на днях еще одна трагедия произошла на трассе Самара - Шымкент. В результате ДТП загорелся автомобиль. Водитель выпал из окна и от полученных травм скончался на месте происшествия, а двое пассажиров были госпитализированы в БСМП Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979218-smertelnaya-avariya-proizoshla-na-trasse-samara-shymkent/