Водитель вылетел из окна авто и умер в Актюбинской области

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

18 июля на трассе в Актюбинской области произошло ДТП, в результате которого автомобиль сгорел, а водитель вылетел из окна и скончался от полученных травм, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 18 июля примерно в 01.40 часов 38-летний водитель Mercedes-Benz, двигаясь со стороны села Кобда в направлении Актобе, на 692 км автодороги Самара-Шымкент не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

В результате ДТП автомобиль загорелся. Водитель выпал из окна и от полученных травм скончался на месте происшествия, а двое пассажиров были госпитализированы в БСМП Актобе.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

В ДП Актюбинской области добавили, что за прошлую неделю на дорогах региона произошло 12 аварий. В них погибли 3 человека, еще 14 - получили ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978990-voditel-vyletel-iz-okna-avto-i-umer-v-aktyubinskoy-oblasti/