Восемь человек погибло при столкновении фуры и микроавтобуса под Карагандой

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При столкновении микроавтобуса и грузовой машины в Карагандинской области погибли восемь человек, еще девять были госпитализированы в медучреждения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Страшная авария произошла 16 июля в 03:20 в Шетском районе Карагандинской области на трассе "Алматы – Екатеринбург".

По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля MAN и пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в салоне которого находилось 17 человек. Микроавтобус следовал из Алматы в Караганду.

"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибло семь человек, еще один пассажир скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу. С травмами различной тяжести в медицинское учреждение доставлены девять человек.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В полиции отметили, что в последнее время участились случаи ДТП со смертельным исходом.

"Департамент полиции Карагандинской области в очередной раз предупреждает водителей быть предельно осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения, отправляться в дальние поездки отдохнувшими, а во время следования по маршруту – делать остановки для восстановления сил", – добавили в ведомстве.

Ранее похожее ДТП с участием фуры и микроавтобуса произошло под Карагандой. В аварии погибли мужчина и 10-летний ребенок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978792-vosem-chelovek-pogiblo-pri-stolknovenii-mikroavtobusa-i-fury-pod-karagandoy/