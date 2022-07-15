10-летний ребенок и мужчина погибли в аварии под Карагандой

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Avensis и Volvo произошло под Карагандой. В результате столкновения машин погибли водитель Mercedes и 10-летний ребенок, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

ДТП произошло на объездной дороге между Карагандой и городом Абай.

По данным пресс-службы ДП Карагандинской области, 39-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Караганды, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Toyota Avensis и фурой Volvo.

В результате аварии водитель Mercedes-Benz Sprinter и 10-летний ребенок, находившийся в салоне Toyota Avensis, от полученных травм скончались на месте.

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Пассажиры автомашин Mercedes-Benz Sprinter и Toyota Avensis доставлены в больницу. Место аварии оцеплено, движение перекрыто. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

"Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ДП Карагандинской области. Участок дороги, где произошло ДТП, временно закрыт", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В полиции призвали водителей быть бдительными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978773-10-letniy-rebenok-i-muzhchina-pogibli-v-avarii-pod-karagandoy/