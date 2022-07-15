7-летнего мальчика на велосипеде сбили насмерть в Нур-Султане

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Трагический инцидент произошел вчера, 14 июля, в Нур-Султане - под колесами авто погиб 7-летний ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции столицы.

По информации полиции, в четверг, 14 июля, около 18:38 часов 27-летний водитель автомашины марки Hyundai Tucson, следуя по улице Косшыгулулы, допустил наезд на 7-летнего ребенка, который ехал на велосипеде.

"В результате ДТП ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК", - говорится в сообщении департамента.

Напомним, несколько дней назад близ Алматы 10-летний ребенок, катаясь на велосипеде, попал под колеса грузовика. Мальчик погиб на месте происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978633-7-letnego-malchika-na-velosipede-sbili-nasmert-v-nur-sultane/