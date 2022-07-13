10-летний ребенок попал под колеса "КамАЗа" и погиб близ Алматы

Место происшествия. Фото: instagram.com/5region.kz

Близ Алматы 10-летний ребенок, катаясь на велосипеде, попал под колеса грузовика и погиб на месте происшествия. Подробности трагедии рассказали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото с места ДТП распространяются в соцсетях. Уточняется, что "КамАЗ" переехал 10-летнего ребенка.

"По свидетельству очевидцев, мальчик ехал на велосипеде, на перекрестке не сумел затормозить и залетел под грузовик, который занимается сбором мусора", - указывается в посте.

В ДП Алматинской области сообщили, что наезд на подростка зарегистрирован 13 июля около 10 часов утра в поселке Жетыген Илийского района.

"Наезд произошел на перекрестке улиц Виноградная и Южная. Ребенок был на велосипеде и, попав под колеса грузовика, погиб на месте ДТП.

"КамАЗом" управлял 62-летний мужчина. Сейчас по факту начато уголовное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование поручено областному управлению дознания", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Грузовик помещен на спецстоянку для проведения экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978282-10-letniy-rebenok-popal-pod-kolesa-kamaza-i-pogib-bliz-almaty/