Два человека погибли при столкновении авто в Актюбинской области

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

13 июля примерно в 14.30 часов между вахтовым поселком Жанажол и месторождением "Северная труба" Мугалжарского района произошло смертельное ДТП. На месте аварии погибли два человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

По информации ведомства, 25-летний водитель "УАЗа", двигаясь по промышленной территории в направлении вахтового поселка Жанажол, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком Shacman.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

В результате на месте происшествия от полученных травм скончались два пассажира "УАЗа", а водитель и еще один пассажир данной автомашины были госпитализированы в служебную больницу Кенкияка.

"По факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - отметили в ДП Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978436-dva-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-avto-v-aktyubinskoy-oblasti/