17-летний мотоциклист погиб в ДТП в Павлодарской области

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В селе Железинка Павлодарской области в дорожной аварии погиб молодой парень. Отмечается, что он ехал на мотоцикле, когда столкнулся с "Газелью".

Как сообщили в департаменте полиции региона, трагедия произошла 10 июля в 16:40, передает издание Pavlodarnews.kz.

На пересечении улицы Сарымова и улицы Тауелсыздык села Железинка столкнулись мотоцикл Yaqi 200 и автомобиль марки "Газель". За рулем мотоцикла находился 17-летний молодой человек.

"В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист скончался на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции павлодарской области.

Отмечается также, что на данный момент машина и мотоцикл водворены на специализированную штрафную стоянку.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Назначены соответствующие экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978159-17-letniy-mototsiklist-pogib-v-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/