Мама с двухлетней дочкой погибли в аварии в Костанайской области
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Трагедия произошла на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган в Костанайской области: погибли женщина и ее двухлетняя дочь, еще 4 человека пострадали.
Как сообщает "Алау", в пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что в аварии погибла двухлетняя девочка. Ее маму и брата госпитализировали в больницу.
Женщина тоже скончалась.
Также в ДТП пострадали еще 3 человека – двое мужчин и женщина. Их также госпитализировали.
На днях мы сообщали о том, что два мотоциклиста погибли в результате ДТП в Актюбинской области. Сразу две смертельных аварии произошли за день в регионе.
В обоих случаях погибшие не справились с управлением и допустили опрокидывание мототранспорта. Одного из погибших врачи спасти не смогли.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977662-mama-s-dvuhletney-dochkoy-pogibli-v-avarii-v-kostanayskoy-oblasti/