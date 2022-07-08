Мама с двухлетней дочкой погибли в аварии в Костанайской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Трагедия произошла на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган в Костанайской области: погибли женщина и ее двухлетняя дочь, еще 4 человека пострадали.

Как сообщает "Алау", в пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что в аварии погибла двухлетняя девочка. Ее маму и брата госпитализировали в больницу.

Женщина тоже скончалась.

Также в ДТП пострадали еще 3 человека – двое мужчин и женщина. Их также госпитализировали.

На днях мы сообщали о том, что два мотоциклиста погибли в результате ДТП в Актюбинской области. Сразу две смертельных аварии произошли за день в регионе.

В обоих случаях погибшие не справились с управлением и допустили опрокидывание мототранспорта. Одного из погибших врачи спасти не смогли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977662-mama-s-dvuhletney-dochkoy-pogibli-v-avarii-v-kostanayskoy-oblasti/