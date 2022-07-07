Два мотоциклиста погибли в результате ДТП в Акмолинской области

Иллюстративное фото: pixabay.com

Две смертельные аварии с участием мототранспорта произошли на днях в Акмолинской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Накануне, 6 июля, 53-летний глава крестьянского хозяйства, управляя мотоциклом Baige без государственных регистрационных номеров, двигался по степной дороге в 3 км от поселка Карабулак Алгинского района.

Мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание байка в обрыв.

В результате ДТП мотоциклист был доставлен в реанимационное отделение ЦБ Алгинского района. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Похожий случай произошел в Темирском районе.

Так же 6 июля 49-летний мужчина, управляя мотоциклом Racer без государственных регистрационных номеров, ехал по степной дороге.

Мотоциклист не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП мужчина скончался на месте аварии от полученных травм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977382-dva-mototsiklista-pogibli-v-rezultate-dtp-v-akmolinskoy-oblasti/