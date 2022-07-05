Автомобиль протаранил кирпичную стену ботанического сада в Караганде (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

В Караганде 30-летний водитель автомобиля протаранил кирпичный забор ботанического сада. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Подробности аварии озвучили в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

ДТП произошло вечером 4 июля на улице Газалиева. Видео с места аварии распространилось в социальных сетях.

На кадрах запечатлен автомобиль, протаранивший кирпичную стену ботанического сада. Также заметно, что от удара пострадало и дерево, растущее рядом с местом происшествия.

Пользователи недоумевают, как водитель умудрился влететь в стену. Они пишут под видео различные версии.

"Когда навигатор сказал: "Круто поверните направо", "Когда пересмотрел все серии Гарри Поттера и тоже думал отправиться в Хогвартс", - отмечают комментаторы.

ДТП прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве сообщили, что наезд на стену допустил 30-летний водитель, который в момент происшествия был трезв.

"4 июля в 19.11 часов 30-летний водитель Chevrolet, двигаясь по улице Газалиева, не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на заборное ограждение. В результате ДТП пострадавших нет. Транспортное средство и ограждение получили повреждения. Водитель трезв", - пояснили в ДП региона.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст.610 КоАП РК "Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества".

Материал направлен в административный суд для принятия процессуального решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977022-avtomobil-protaranil-kirpichnuyu-stenu-botanicheskogo-sada-v-karagande-video/