Пессимистичный "рекорд" по числу ДТП зарегистрировали в Казахстане

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За первые пять месяцев 2022 года в Казахстане было зарегистрировано более 5 тыс. ДТП. В них погибло 744 человека. По данным статистики, это худшие показатели с 2015 года.

С января по май 2022 года в Казахстане было зарегистрировано 5,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли или были ранены люди, сообщает Energyprom.kz. Это на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами по количеству ДТП являются:

Алматы – почти 1,5 тыс. случаев;

Алматинская область – 862 случая;

Жамбылская область – 548 случаев.

В результате ДТП за январь-май этого года пострадали почти 7,7 тыс. человек, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Из них раненых – 6,9 тыс. человек, это на 10,9% больше, чем в прошлом году.

"Численность погибших при ДТП в текущем году достигла 744 человек. Это самый высокий показатель с 2015 года в соответствующем периоде (январь-май). По сравнению с прошлым годом показатель увеличился сразу на 22,6%", – отметили эксперты.

Больше всего погибших в ДТП в региональном разрезе пришлась на:

Алматинскую область – 163 человека;

Жамбылскую область – 99 человек;

Туркестанскую область – 63 человека.

Худшие показатели смертности в автомобильных авариях зафиксированы в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях: здесь на 100 ДТП приходится сразу 35 погибших. Далее идет Кызылординская область — 31 погибший на 100 ДТП.

При этом наименьшая смертность в ДТП регистрируется Алматы и Нур-Султане – 2 и 3 погибших на 100 ДТП соответственно.

"Впрочем, есть вероятность, что в регионах ДТП, не несущие значительного урона (и тем более смертей), просто хуже и реже фиксируются, чем в обеих столицах страны", – добавили аналитики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1976545-pessimistichnyy-rekord-po-chislu-dtp-zaregistrirovali-v-kazahstane/