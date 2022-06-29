Семья с годовалым малышом погибла в ДТП в Жамбылской области: МВД обратилось к казахстанцам

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Больше 700 казахстанцев погибли в результате ДТП с начала года - печальной статистикой поделились в Министерстве внутренних дел. Полицейские обратились к казахстанцам и призвали их соблюдать ПДД, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

По данным министерства, с начала года в дорожных авариях погибли более 700 человек и получили травмы около 7 тысяч казахстанцев. Ежедневно на дорогах страны гибнут до 10 человек, около 70 получают различные телесные повреждения.

Только за минувшие сутки, 28 июня, по всей стране было зарегистрировано 39 ДТП, в результате которых погибли 11 человек, еще 57 получили травмы.

Так, 28 июня в Жамбылской области на автодороге "Тараз – Алматы", водитель, управляя автомашиной Lada Granta, допустил опрокидывание, рассказали в министерстве. В результате ДТП погибла семья: отец, мать и ребенок до года.

В тот же день в Западно-Казахстанской области на автодороге "Уральск – Атырау" водитель, управляя автомашиной Nissan Almera, допустил опрокидывание. В результате ДТП трое погибли и еще два были госпитализированы.

В Карагандинской области на автодороге "Жараспай – Нура" водитель, управляя автомашиной Honda Odyssey, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Volkswagen Golf. В результате ДТП погиб водитель, 11 человек госпитализированы.

В Актюбинской области на автодороге "Карабутак – Аральск" водитель, управляя автомашиной Мersedes AMG GLS 63, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной DAF ХF. В результате ДТП пять человек были госпитализированы.

"Значительное число пострадавших – это дети и молодые люди до 40 лет. Это абсолютно невосполнимые потери для нас, для будущего страны.

Анализ дорожных аварий указывает, что основными причинами их совершения остаются превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения, опрокидывание, наезд на пешеходов", - говорится в сообщении МВД.

В ведомстве напомнили, что на дороге каждый участник дорожного движения отвечает за свою безопасность и за безопасность других. Безобидный на первый взгляд переход пешеходом дороги в неположенном месте может обернуться трагедией. Превышение скорости может стать трагедией для целой семьи.

"Поэтому крайне важно соблюдать скоростной режим, а также безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге. При управлении автомобилем всегда быть пристегнутым ремнем безопасности и следить, чтобы были пристегнуты пассажиры.

Именно от личной дисциплинированности каждого участника дорожного движения зависит дорожная безопасность. Важно каждому осознать, что ДТП наносят непоправимый ущерб. Это потеря близких, инвалидность и психологические травмы.

Мы призываем всех быть бдительными и внимательными. Безопасность на дорогах всегда зависит от культуры поведения на дорогах. Она начинается с каждого из нас", - добавил председатель КАП МВД РК Атыгай Арыстанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1976257-semya-s-godovalym-malyshom-pogibla-v-dtp-v-zhambylskoy-oblasti-mvd-obratilos-k-kazahstantsam/