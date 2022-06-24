Мужчину сбили насмерть на трассе в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пешехода сбили насмерть на трассе близ села Таволжан Успенского района в Павлодарской области. В полиции прокомментировали произошедшую трагедию.

Смертельная авария произошла в ночь на 24 июня, сообщает Pavlodarnews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"35-летний водитель Мazda, двигаясь по автодороге республиканского значения Павлодар – граница РФ по направлению с юга на север, вблизи села Рождественка совершил наезд на 55-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении". - сообщили полицейские.

По информации стражей порядка, от полученных в ходе ДТП травм пешеход скончался на месте происшествия. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Отмечается, что по данному факту начата проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1975637-muzhchinu-sbili-nasmert-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/