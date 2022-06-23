Остались жена и четверо детей: молодой аким трагически погиб в ЗКО

Нурлыбек Турешов. Фото: gov.kz

33-летний аким Тауского сельского округа Нурлыбек Турешов трагически погиб в ДТП в Западно-Казахстанской области. Подробности аварии озвучили в департаменте полиции региона, передает "Мой город".

В ведомстве рассказали, что ДТП произошло 23 июня в 01.50 часов на 25 км автодороги Жанибек-Таловка, вблизи села Тау.

"Водитель за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В салоне находился один. От полученных травм скончался на месте. Тело направлено в морг на судебную-медицинскую экспертизу", - пояснили в ДП ЗКО.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Погибший работал акимом Тауского сельского округа. 17 августа Нурлыбеку Турешову должно было исполниться 34 года. У него остались жена и четверо малолетних детей, из них двое сыновей и две дочери.

В отделе внутренней политики Жанибекского района сообщили, что он был очень активным, доброжелательным и честным человеком.

"Был одним из лучших акимов сельских округов. В нем сочетались все хорошие качества. Это невосполнимая утрата. Буквально вчера он участвовал во всех мероприятиях ко Дню госслужбы. Был веселым, со всеми шутил. Занимался спортом", - отметили в ведомстве.

Здесь выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего Нурлыбека Турешова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1975427-ostalis-zhena-i-chetvero-detey-molodoy-akim-tragicheski-pogib-v-zko/