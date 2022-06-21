Автобус столкнулся с грузовиком близ Алматы: один человек погиб, 11 пострадали

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В ночь на вторник, 21 июня, в районе села Жанакурлыс в Жамбылском районе Алматинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого скончался один человек.

Как передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области, за рулем автобуса в момент аварии находился 43-летний житель Туркестанской области.

По данным полиции, на 55-м километре автодороги "Алматы-Бишкек" мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовиком марки "КамАЗ".

На месте происшествия скончался 36-летний мужчина, который находился в автобусе в качестве второго водителя.

Также в результате аварии пострадали 11 человек, всех их с различными травмами доставили в ближайшие три медучреждения на обследование.

Начато уголовное расследование по факту ДТП. Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1975037-avtobus-stolknulsya-s-gruzovikom-bliz-almaty-odin-chelovek-pogib-11-postradali/