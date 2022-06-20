Смертельное ДТП с участием внедорожника произошло в Абайской области

Место происшествия. Фото: vk.com/auto_uka

19 июня около 15.37 часов в Кокпектинском районе Абайской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб один человек, водитель и двое несовершеннолетних обратились в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

По информации ведомства, 45-летний водитель Mitsubishi Pajero с тремя пассажирами, следуя по автодороге Васильевская переправа-Кокпекты, на 72/97 км трассы Кокпектинского района не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет.

На месте происшествия скончался 41-летний пассажир. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров 2008 и 2010 годов рождения с различными травмами обратились в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974879-smertelnoe-dtp-s-uchastiem-vnedorozhnika-proizoshlo-v-abayskoy-oblasti/