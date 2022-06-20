Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области

Место происшествия. Кадр из видео: Nurlan Alimbaev/Facebook

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Шардаринском районе Туркестанской области. Автомобиль BMW двигался в направлении Жетысая, но съехал на обочину дороги, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. В департаменте полиции Туркестанской области рассказали, что 19 июня в Шардаринский РОП из отделения скорой помощи поступило сообщение об аварии.

На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители.

Как выяснилось, автомобиль BMW, который двигался в направлении Жетысая, съехал с дороги.

В результате погибли четыре человека: водитель и трое его пассажиров (парень и две девушки). Еще одна молодая пассажирка находится в реанимационном отделении больницы.

Данный факт зарегистрирован по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Назначена экспертиза. Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974847-chetyre-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-turkestanskoy-oblasti/