Автобус с пассажирами перевернулся на трассе Алаколь - Семей

Место происшествия. Фото: vk.com/uka.live

19 июня около 04.50 часов на трассе в Абайской области перевернулся рейсовый автобус сообщением Алаколь-Семей. Подробности ДТП озвучили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 56-летний водитель рейсового автобуса сообщением Алаколь-Семей марки Setra, следуя в областной центр, не справившись с рулевым управлением в Жарминском районе, выехал с трассы и допустил опрокидывание. В салоне находились 13 пассажиров и два водителя.

Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Водитель автобуса госпитализирован.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974824-avtobus-s-passazhirami-perevernulsya-na-trasse-alakol-semey/