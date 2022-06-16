Бензовоз опрокинулся в ДТП в Мангистауской области. Есть пострадавшие

Бензовоз опрокинулся в Мангистауской области. Кадр из видео очевидца: lada.kz

На трассе в пригороде Актау произошло ДТП с участием бензовоза и автомобиля марки Mercedes-Benz E320. В результате аварии пострадали два человека.

Вчера, 15 июня, в районе химико-гидрометаллургического завода (ХГМЗ) недалеко от города Актау произошло ДТП, в котором перевернулся прицеп бензовоза, передает издание Lada.kz.

Происшествие попало на камеры очевидцев. На видео можно заметить пострадавший автомобиль Mercedes-Benz и перевернутый бензовоз, лежащий на боку.

По данным ДП Мангистауской области, столкновение произошло около 14:00.

Как сообщили полицейские корреспондентам издания, водитель автомобиля Mercedes-Benz E320 при возникновении препятствия совершил столкновение с цистерной прицепа бензовоза, который совершал маневр поворота. В результате столкновения прицеп опрокинулся.

"В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой", – добавили в областном ДП.

Сейчас Mercedes-Benz E320 водворен на штрафную стоянку. Пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что на водителя был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974302-benzovoz-oprokinulsya-v-dtp-v-mangistauskoy-oblasti-est-postradavshie/