Страшное ДТП с погибшими в Жетысуской области: кадры с места аварии появились в Сети

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/sarkand_insta

Близ Талдыкоргана при столкновении легкового авто с минивэном погибли два человека. Еще 8 пострадавших в аварии доставлены в больницу. Подробности ДТП рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах запечатлен минивэн с поврежденной передней частью, а также отброшенная в кювет легковая машина со смятым кузовом.

"ДТП у Кызылагаша, в 10 км в сторону Сагабуйена. По предварительной информации, водитель Priora и пассажир, сидевший на переднем кресле, погибли", - указывается в посте.

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили гибель двух человек в ДТП с участием Priora и Toyota. В ведомстве сообщили, что авария произошла утром 14 июня на территории Аксуского района Жетысуской области.

"Предварительно установлено, что 35-летний водитель Toyota Alphard на 336 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada Priora.

На месте происшествия скончались водитель и пассажир легковой автомашины. Кроме того, 8 человек, находившиеся в микроавтобусе, госпитализированы с различными травмами в больницу Талдыкоргана", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование по факту передано в производство областного управления дознания и проводится по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974062-strashnoe-dtp-s-pogibshimi-v-zhetysuskoy-oblasti-kadry-s-mesta-avarii-poyavilis-v-seti/