Мотоциклист попал в больницу в результате аварии в Актау

Фото с места ДТП: lada.kz

Мотоциклиста сбили на одной из улиц в Актау накануне, 9 июня, вечером. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший попал в больницу.

Инцидент произошел между 5-м и 7-м микрорайонами города, примерно в 22:20, пишет издание "Лада".

В полиции региона прокомментировали данную аварию. Сообщается, что водитель автомобиля Toyota Carolla при повороте налево вне перекрестка совершил столкновение со встречным транспортом – мотоциклом Minsk X250.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мотоцикла, его доставили в больницу.

Японскую иномарку водворили на штрафстоянку. В настоящее время стражи порядка проводят расследование.

Напомним, что на днях в Петропавловске произошло сразу 2 ДТП с участием мототранспорта. В результате аварий пострадали водитель скутера, а также водитель и пассажирка мотоцикла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973566-mototsiklist-popal-v-bolnitsu-v-rezultate-avarii-v-aktau/