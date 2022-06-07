15-летний подросток пострадал в ДТП с участием скутера в Петропавловске (фото)

Фото с места ДТП: ДП СКО

Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием двухколесного транспорта произошли накануне, 6 июня, в Петропавловске. Пострадали несколько человек, сообщается в официальном Instagram ДП СКО.

Одна из аварий произошла вечером на улице Потанина. Как сообщили в полиции, водитель автомобиля Renault Duster допустил столкновение со скутером марки Alpha.

В результате ДТП 15-летний водитель скутера получил травмы.

До этого, утром, на улице Набережной произошло столкновение автомобиля марки Audi под управлением 28-летнего жителя города и мотоцикла марки Yamaha.

Как отметили в ДП, автомобилист при осуществлении маневра допустил столкновение с мотоциклом. В результате аварии в больницу попали 34-летний водитель и пассажирка Yamaha.

По фактам ДТП собраны материалы об административных правонарушениях и для принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции УП Петропавловска.

Стражи порядка призвали участников дорожного движения к бдительности и осторожности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973049-15-letniy-podrostok-postradal-v-dtp-s-uchastiem-skutera-v-petropavlovske-foto/