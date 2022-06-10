BMW "влетел" в столб и загорелся в Алматы

Кадр из видео с места ДТП: instagram.com/krisp_almaty

Серьезное ДТП произошло минувшей ночью на проспекте Аль-Фараби в Алматы - иномарка "влетела" в столб, после чего загорелась, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

Кадры с места ДТП появились в одном из Instagram-пабликов.

Как рассказали в правоохранительных органах, авария случилась сегодня ночью, в 03:05.

"Водитель автомашины марки BMW, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, допустил наезд на препятствие - металлическую опору рекламного щита. От удара произошла полная деформация кузова и произошло возгорание автомашины", - сообщили в полиции.

В результате ДТП травмы получил сам водитель. Его госпитализировали.

"Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Бостандыкского района", - сообщил начальник Управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Ранее сообщалось, что вчера на Кульджинском тракте случилось смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и двух легковых машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973514-bmw-vletel-v-stolb-i-zagorelsya-v-almaty/