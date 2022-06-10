Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло на трассе близ Алматы (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Жуткое ДТП с участием маршрутного автобуса и двух легковых машин произошло на Кульджинском тракте. В аварии погиб 34-летний мужчина. Подробности рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах показан автобус, а также легковая машина, у которой буквально отсутствует передняя часть.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 9 июня в Енбекшиказахском районе с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей.

"Предварительно установлено, что ДТП спровоцировал 34-летний водитель Hyundai Getz, который на 42 км автодороги Алматы-Кокпек-Коктал при обгоне допустил столкновение со встречно едущим автобусом SAZ LE60. По инерции Hyundai также врезался в Audi А4.

На месте происшествия скончался 34-летний водитель Hyundai. Расследование по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в маршрутном автобусе находились шестеро пассажиров. В ДП региона заверили, что другие участники аварии не пострадали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973497-zhutkoe-dtp-so-smertelnym-ishodom-proizoshlo-na-trasse-bliz-almaty-video/