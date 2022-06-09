Смертельная авария с участием автобуса произошла в ЗКО (фото)

Фото с места ДТП: ДП ЗКО

Накануне вечером на проспекте Жангир хана произошла смертельная авария с участием маршрутного автобуса, сообщается в официальном Instagram-профиле Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

В полиции сообщили, что столкнулись маршрутный автобус № 7 и легковой автомобиль Lada Kalina. 18-летний водитель легковушки погиб на месте аварии.

Стражам порядка предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. По данному факту начато досудебное расследование по статье"Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Опубликованы фото с места происшествия.

Напомним, что на днях смертельное ДТП с участием Lexus произошло на трассе в Западно-Казахстанской области. В результате аварии скончался водитель и пассажирка кроссовера – женщина умерла в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973254-smertelnaya-avariya-s-uchastiem-avtobusa-proizoshla-v-zko-foto/