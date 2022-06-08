Lexus опрокинулся на трассе в ЗКО: погибли два человека (фото)

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

Смертельное ДТП с участием Lexus произошло на трассе в Западно-Казахстанской области. В результате аварии скончался водитель и пассажирка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 7 июня примерно в 19.15 часов на 115 км автодороги Жалпактал-Чапаево опрокинулась машина Lexus.

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

На месте происшествия, не приходя в сознание, погиб водитель 1986 года рождения. Также в салоне находилась женщина 1990 года рождения, которая позже скончалась в больнице.

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

По данному факту начато досудебное по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

Полицейские обратились к водителям и другим участникам дорожного движения с просьбой быть бдительными и внимательными на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973157-lexus-oprokinulsya-na-trasse-v-zko-pogibli-dva-cheloveka-foto/