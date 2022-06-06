Лишенный прав водитель снес кирпичное ограждение ТРЦ в Нур-Султане (фото)

Фото с места событий: Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?" / Ильяс Ергалиев

Серьезное ДТП произошло в Нур-Султане - автомобиль снес кирпичную стену ограждения торгово-развлекательного центра. В полиции рассказали подробности произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ.

Фотографии с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?".

По данным автора поста, инцидент произошел на территории торгово-развлекательного центра "Сарыарка".

В Департаменте полиции Нур-Султана корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло 3 июня около 20:21.

"32-летний водитель автомашины Toyota Camry, будучи лишенным права на управление транспортными средствами, на прилегающей территории ТРЦ "Сарыарка", не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на кирпичное ограждение, вследствие чего кирпичом повреждена автомашина Nexia", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

В результате произошедшего пострадавших нет. Водителя Toyota привлекли к административной ответственности по статье 610 КРКобАП.

"Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд для принятия решения. Автомашина водворена на коммунальную стоянку", - добавили в департаменте.

В полиции призвали водителей неукоснительно соблюдать ПДД и необходимую дистанцию, а также не превышать скорость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1972684-lishennyy-prav-voditel-snes-kirpichnoe-ograzhdenie-trts-v-nur-sultane-foto/