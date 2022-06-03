Три подростка вылетели из авто в результате ДТП в Акмолинской области

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15-летний подросток за рулем авто попал в аварию в Акмолинской области. Как выяснила полиция, автомобиль он взял без разрешения, передает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

ДТП произошло вчера, 2 июня на автодороге Макинск – Аксу – Торгай. О произошедшем в полицию сообщили медики, оказавшие пострадавшим несовершеннолетним первую помощь.

Как установили стражи порядка, 15-летний житель Степногорска, управляя автомашиной Volkswagen Golf, не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. В результате опрокидывания несовершеннолетние пассажиры в возрасте 13, 15 и 16 лет вылетели из автомобиля.

После аварии подростки на попутных авто добрались до Степногорска, где рассказали родителям о случившемся. С различными травмами они были госпитализированы в городскую больницу.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначена экспертиза. Автомобиль водворен на штрафстоянку.

"В ходе проверки выяснилось, что ключи от автомобиля, принадлежащего мужу сестры, 15-летний подросток без спроса взял из дома. Желание прокатить друзей на автомобиле едва не обернулось трагедией", - отметили в полиции.

В итоге родителям всех юношей грозит административная ответственность по статье 442 КоАП РК "Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1972502-tri-podrostka-vyleteli-iz-avto-v-rezultate-dtp-v-akmolinskoy-oblasti/