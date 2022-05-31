Автобус сбил троих человек в Алматы. Фото: t.me/kris_p_almaty_official

Вчера, 30 мая, в Алматы автобус сбил троих пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

ДТП произошло 30 мая около 6 часов вечера. Фотографии с места происшествия были опубликованы в одном из Telegram-каналов.

"Предварительно установлено, что водитель, управляя автобусом марки Zhotong LCK 6125, следуя по улице Суюнбая в северном направлении и напротив дома 117, допустил наезд на трех пешеходов", – сообщили начальник Управления дознания Департамента полиции города Алматы Олжас Шарипов.

Отмечается, что пострадавшие пересекали проезжую часть дороги в неустановленном месте. Сейчас они доставлены в медицинские учреждения города.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 345 УК РК.

"Назначены соответствующие экспертизы", – добавил полицейский.

Автобус сбил троих человек в Алматы. Фото: t.me/kris_p_almaty_official

Автобус сбил троих человек в Алматы. Фото: t.me/kris_p_almaty_official

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971850-avtobus-sbil-troih-chelovek-v-almaty-foto/