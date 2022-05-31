Водитель Gelandewagen и двое детей погибли в жутком ДТП в Алматинской области

Место происшествия. Фото: instagram.com/taldykorganec.insta

Три человека скончались и четверо пострадали в результате жуткого ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск. Среди погибших двое детей. Подробности аварии рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото с места происшествия появились в соцсетях. На кадрах показан перевернутый на крышу внедорожник. Рядом с иномаркой группа мужчин и женщин, которые оказывали помощь лежащим на проезжей части пострадавшим.

Место происшествия. Фото: instagram.com/taldykorganec.insta

В посте указывается, что машина опрокинулась на автодороге между Сарканом и Ушаралом.

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили, что ДТП произошло 30 мая в Сарканском районе.

"Автомашиной Mercedes-Benz G-класс (Gelandewagen) управлял 29-летний житель Алакольского района. На 443 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск водитель внедорожника, не справившись с рулевым управлением, допустил его опрокидывание. В салоне находились трое взрослых и четверо малолетних детей.

В ДТП погибли три человека, из них двое детей и водитель. Еще четверо пострадавших госпитализированы с различными травмами в больницу Саркана", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование проводится по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971827-voditel-gelandewagen-i-dvoe-detey-pogibli-v-zhutkom-dtp-v-almatinskoy-oblasti/