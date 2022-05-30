Легковушка столкнулась с автомобилем скорой помощи в Семее. Есть пострадавшие
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Сегодня в Семее машина скорой помощи столкнулась с автомобилем KIA. В результате четыре человека были госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.
Видео происшествия было опубликовано в социальных сетях. На кадрах можно заметить иномарку, заехавшую в кусты на обочине, и стоящий рядом автомобиль скорой помощи.
Представители Департамента полиции ВКО прокомментировали происшествие.
В ведомстве сообщили, что ДТП произошло сегодня, 30 мая, около 12:30 в Семее.
"86-летний водитель, управляя транспортным средством KIA, выезжая со второстепенной улицы Алтайская на главную дорогу по улице Морозова, не уступив дорогу при повороте, допустил столкновение с каретой скорой медицинской помощи под управлением 55-летнего водителя", – говорится в комментарии полиции.
Отмечается, что в результате инцидента четыре гражданина были госпитализированы с различными телесными повреждениями.
Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
"В целях недопущения ДТП и сохранности жизни и здоровья, близких и родных Управление полиции города Семея рекомендует каждому гражданину соблюдать правила дорожного движения", – добавили в ДП региона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971694-legkovushka-stolknulas-s-avtomobilem-skoroy-pomoschi-v-semee-est-postradavshie/