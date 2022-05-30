Легковушка столкнулась с автомобилем скорой помощи в Семее. Есть пострадавшие

Скорая помощь столкнулась с легковушкой. Кадр из видео: instagram.com/oo_osa_semey_vko

Сегодня в Семее машина скорой помощи столкнулась с автомобилем KIA. В результате четыре человека были госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

Видео происшествия было опубликовано в социальных сетях. На кадрах можно заметить иномарку, заехавшую в кусты на обочине, и стоящий рядом автомобиль скорой помощи.

Представители Департамента полиции ВКО прокомментировали происшествие.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло сегодня, 30 мая, около 12:30 в Семее.

"86-летний водитель, управляя транспортным средством KIA, выезжая со второстепенной улицы Алтайская на главную дорогу по улице Морозова, не уступив дорогу при повороте, допустил столкновение с каретой скорой медицинской помощи под управлением 55-летнего водителя", – говорится в комментарии полиции.

Отмечается, что в результате инцидента четыре гражданина были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

"В целях недопущения ДТП и сохранности жизни и здоровья, близких и родных Управление полиции города Семея рекомендует каждому гражданину соблюдать правила дорожного движения", – добавили в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971694-legkovushka-stolknulas-s-avtomobilem-skoroy-pomoschi-v-semee-est-postradavshie/