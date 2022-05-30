План "Перехват" объявили в Павлодарской области после смертельного ДТП

Иллюстративное фото: ДП СКО

В Павлодарской области водитель сбил людей и скрылся с места аварии. В результате наезда один человек погиб, второго доставили в больницу. Стражи порядка ввели план "Перехват", передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

ДТП произошло поздним вечером 27 мая на 27 км автодороги Иртышск-Северное.

Водитель "ВАЗ-21213" сбил двух человек, стоявших вдоль трассы возле своей машины Mercedes, после чего скрылся с места происшествия.

В результате от полученных травм скончался 62-летний пешеход. Второго 38-летнего мужчину с переломами доставили в больницу.

Правоохранителями незамедлительно был введен план "Перехват", ориентированы все территориальные подразделения региона и близлежащих областей.

Стражи порядка провели отработки СТО и гаражных массивов.

"В ходе проведения розыскных мероприятий водитель задержан. Им оказался 36-летний сельчанин. С его слов, испугавшись, он оставил место ДТП. Автомашина водворена на штрафную стоянку. По факту ДТП и оставления места происшествия проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971592-plan-perehvat-obyavili-v-pavlodarskoy-oblasti-posle-smertelnogo-dtp/