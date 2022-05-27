Девятиклассник погиб возле школы в Алматинской области

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Близ южной столицы 17-летний школьник погиб в ДТП возле родной школы. По факту возбуждено уголовное дело. Подробности трагедии рассказали в управлении образования Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Трагический случай произошел 27 мая в селе Еламан Талгарского района. 17-летний учащийся школы на мопеде попал в ДТП. Односельчане говорят, что несовершеннолетний якобы спешил на экзамен.

В управлении образования Алматинской области опровергли информацию о том, что подросток ехал в школу на экзамен. В ведомстве уточнили, что он учился в 9 классе, экзамен планировали провести лишь завтра, 28 мая.

"ДТП произошло приблизительно в 11.45 часов. Выяснилось, что школьник управлял мопедом своего отца и упал, допустив наезд на бордюр. Фельдшер сельского медпункта и школьная медсестра пытались оказать помощь, но несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Необходимо уточнить, что погибший был учеником 9 класса и находился в школе с 09.00 до 10.30 на дополнительных занятиях. Экзамен для 9 классов планировался на 28 мая. Ранее в школе проводилось собрание, на котором родители учащихся были предупреждены об ответственности за безопасность детей в период летних каникул", - сообщила пресс-секретарь управления образования Алматинской области Жанар Юсупова.

В департаменте полиции региона отметили, что по факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971401-devyatiklassnik-pogib-vozle-shkoly-v-almatinskoy-oblasti/