Два человека погибли в страшном ДТП на трассе в Актюбинской области

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Ночью 27 мая на трассе в Актюбинской области произошла страшная авария с участием двух машин. В результате ДТП погибли два человека, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Ночью 27 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в 75 км от Хромтау произошла авария.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель Nissan Teana вблизи села Аккудук, нарушив ПДД, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "ВАЗ-2115" под управлением 44-летнего жителя Хромтауского района.

Место происшествия. Фото: polisia.kz

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажир "ВАЗ-2115".

Кроме того, с различными травмами в больницу Хромтау доставлены водитель Nissan и три пассажира "ВАЗа".

По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначена экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971342-dva-cheloveka-pogibli-v-strashnom-dtp-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti/