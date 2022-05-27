"Водитель уснул за рулем": два авто столкнулись лоб в лоб на трассе в Акмолинской области

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

На автодороге Екатеринбург-Алматы утром 26 мая произошла серьезная авария. Есть пострадавшие, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что 26 мая в 08.10 часов в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района поступило телефонное сообщение от фельдшера станции скорой помощи о произошедшем на 1029 км автодороги Екатеринбург-Алматы ДТП.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель Hyundai Solaris, житель Нур-Султана, двигаясь в направлении Костаная, не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомашиной Skoda Rapid под управлением 31-летнего жителя Атбасара.

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

"По предварительной информации, водитель автомашины Hyundai Solaris уснул за рулем", - пояснили в ДП Акмолинской области.

С места происшествия в больницу госпитализировали пассажиров Skoda: 30-летнюю жительницу Атбасара и девочку 2018 года рождения. Водитель данного автомобиля был трезв.

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

У водителя Hyundai экспертиза выявила факт употребления алкоголя.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.345-1 ч.2 УК РК (Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971323-voditel-usnul-za-rulem-dva-avto-stolknulis-lob-v-lob-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti/