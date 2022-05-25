Кроссовер BMW X5 упал на крышу жилого дома близ Алматы (фото)

Место происшествия. Фото: instagram.com/boraldai.news

Близ южной столицы водитель BMW X5 вылетел с трассы и приземлился на крышу жилого дома. Иномарка также повредила газовую трубу и электрический столб. Подробности ДТП рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия распространяются в соцсетях. Автор указывает, что снимки были сделаны в поселке Боралдай по улице Аэродромная.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП с участием BMW X5 действительно произошло в Илийском районе в ночь с 23 на 24 мая.

"За рулем иномарки находился 29-летний житель Боралдая, который не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомашина опустилась на крышу пристройки частного жилого дома, повредив при этом арку газовой трубы, а также повалила столб с электропроводами.

Водитель получил легкие травмы и отказался от госпитализации. Больше никто не пострадал. Мужчина привлекается к административной ответственности по ст.610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение ТС, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции дополнили, что утечки газа удалось избежать, а работники РЭС уже восстановили электроснабжение.

Ущерб, причиненный государству, а также 40-летнему владельцу домостроения, пока подсчитывается. Собранный по факту материал направлен на рассмотрение суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970962-krossover-bmw-x5-upal-na-kryshu-zhilogo-doma-bliz-almaty-foto/