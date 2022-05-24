Пассажир выпал из салона движущегося авто и погиб в Акмолинской области

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Пассажир выпал из салона "КамАЗа" во время движения и скончался. Подробности случившегося озвучили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 19 мая после 23 часов в отдел полиции Сандыктауского района поступило телефонное сообщение участкового инспектора о гибели местного жителя.

На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что 48-летний работник сельхозпредприятия, ехавший в "КамАЗе" в качестве пассажира, при неизвестных обстоятельствах выпал из кабины и попал под задние колеса грузовика.

От полученных травм мужчина скончался. За рулем большегруза находился 25-летний водитель.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970808-passazhir-vypal-iz-salona-dvizhuschegosya-avto-i-pogib-v-akmolinskoy-oblasti/