Грузовик сбил девушку на глазах у ребенка в Алматы

Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek_kaz

В Казнете появился видеоролик, на котором запечатлен момент наезда грузового авто на пешехода. Кадры прокомментировали в Департаменте полиции Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео опубликовал Instagram-паблик astana_sergek_kaz.

На кадрах видно, как грузовик на скорости сбивает девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. От силы удара пешеход буквально отлетает от авто.

Все это происходит на глазах у прохожих и маленького ребенка, стоящих на обочине дороги.

По словам автора публикации, видео было снято в Алматы. Эту информацию подтвердили в полиции южной столицы.

Полиция предварительно установила, что ДТП произошло 22 мая примерно в 14:30. За рулем грузовика находился 36-летний мужчина.

"Водитель, управляя грузовым автомобилем марки Howo, следовал по улице Бекмаханова в западном направлении и напротив дома №88 допустил наезд на пешехода, гражданку У. 2003 года рождения, которая пересекала проезжую часть улицы Бекмаханова в северном направлении по нерегулируемом пешеходному переходу", – сообщил начальник Управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Отмечается, что девушку госпитализировали.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в Алматы грузовик насмерть сбил 26-летнюю девушку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970753-gruzovik-sbil-devushku-na-glazah-u-rebenka-v-almaty/