Грузовик сбил девушку насмерть в Алматы

Место происшествия. Фото: facebook.com/kombaevazhanar

В Алматы грузовик насмерть сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу. Об этом сообщила пользовательница соцсетей. По ее словам, погибшая не успела дойти до своего дома буквально пару сотен метров, передает корреспондент NUR.KZ.

О смертельной аварии на своей сообщила пресс-секретарь алматинской городской клинической больницы №4 Жанар Комбаева. По ее словам, ДТП произошло накануне, 22 мая, на пересечении улиц Рыскулова и Петрова.

Как написала Комбаева, погибшая была единственной дочерью в семье, работала учителем в частной школе. В момент аварии она возвращалась домой после экскурсии.

"Несколько часов врачи боролись за жизнь девушки, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, она скончалась в больнице", - указала пресс-секретарь больницы.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП города Алматы за комментарием касательно случившегося.

Как сообщили в ведомстве, предварительно установлено, что 21 мая 22:30 водитель авто марки "ГАЗ 53" (ассенизатор) следовал по улице Ырысты на север.

Севернее проспекта Рыскулова напротив дома 46/6 водитель допустил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть в западном направлении.

В результате ДТП пешеход скончалась в больнице.

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены соответствующие экспертизы.

Как сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов, водителя поместили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970627-gruzovik-sbil-devushku-nasmert-v-almaty/