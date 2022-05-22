Пассажир погиб в результате массового ДТП в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Павлодарской области, в результате аварии погиб пассажир, а двое водителей попали в больницу.

ДТП случилось на 176-м километре автодороги Кызылорда - Павлодар, пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ДП региона. По информации издания, 34-летний водитель автомобиля марки Toyota Camry столкнулся с автомашиной Mazda, которая стояла на обочине.

Онa же ударила стоявший впереди автомобиль марки Hyundai Accent.

В результате произошедшего погиб 27-летний пассажир Mаzda, он скончался на месте от полученных травм.

Водители Hyundai Accent и Mazda с различными травмами доставлены в больницу.

В УОЗ сообщили, что в Экибастузскую городскую больницу были доставлены трое мужчин, 1994, 1996 и 1989 годов рождения. Одного из них с травмой пальца отпустили на амбулаторное лечение.

Двое пострадавших - в тяжелом состоянии.

Уточняется, что еще двое участников ДТП отказались от осмотра на месте происшествия.

По информации издания, машины водворили на штрафстоянку. По факту произошедшего проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970438-passazhir-pogib-v-rezultate-massovogo-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/