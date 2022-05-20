Автомобиль врезался в газопровод в Мангистау. В ДЧС сообщили об утечке газа (видео)

Автомобиль повредил газопровод в Мангистауской области. Кадр из видео: lada.kz

Вчера, 19 мая, в селе Атамекен Мангистауской области произошла утечка газа после того, как автомобиль столкнулся с наземным газопроводом. Сообщается, что пострадавших нет.

В четверг, 19 мая, в 19:05 автомобиль Lada 2109 столкнулся с наземным газопроводом и опрокинуся на него, передает Lada.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

"На автодороге во время движения водитель автомобиля Lada 2109 совершил столкновение и повредил надземный газопровод (диаметр 315 мм). В результате повреждения произошла утечка газа", – отметили в ведомстве

Тем не менее, сообщается, что на данный момент отключения газа в жилых домах не будет.

"Ремонтно-восстановительные работы ведет АО МПФ "КазТрансГазАймак", задействованы 2 человека и 2 единицы техники", – добавили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970182-avtomobil-vrezalsya-v-gazoprovod-v-mangistau-v-dchs-zayavili-ob-utechke-gaza-video/