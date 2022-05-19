Юный мопедист погиб при столкновении с легковушкой в Алматы

Место происшествия. Фото: Sputnik / Стрингер

В Ауэзовском районе города Алматы, на пересечении улиц Бекет-Ата и Шайкенова, погиб молодой человек, ехавший на мопеде – его транспортное средство столкнулось с автомобилем.

Как сообщили очевидцы изданию Sputnik Казахстан, незадолго до трагедии мопедист двигался по Бекет-Ата в западном направлении и, по невыясненным причинам проигнорировав знак "Уступи дорогу", выехал на перекресток.

Водитель Honda, ехавший по Шайкенова, не заметил мопедиста, как пишет издание, буквально снес его и протащил еще несколько метров.

Место происшествия. Фото: Sputnik / Стрингер

Мопедом управлял парень 2002 года рождения. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.

На место происшествия прибыли криминалисты и дорожная полиция. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970168-yunyy-mopedist-pogib-pri-stolknovenii-s-legkovushkoy-v-almaty/