Кран-манипулятор насмерть сбил ребенка в Костанае

Место происшествия. Фото: ДП Костанайской области

Кран-манипулятор насмерть сбил 12-летнего ребенка по улице Чернышевского в Костанае. ДТП произошло сегодня, 11 мая, около 15.00 часов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 49-летний водитель крана-манипулятора совершил наезд на 12- летнего подростка, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

В настоящее время начато досудебное расследование, предусмотренное ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Стражи порядка проводят необходимые следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Костанайской области мужчина упал с лестницы возле магазина, ударился головой и умер. Несчастный случай произошел в Рудном. Правоохранители по данному факту начали досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968838-kran-manipulyator-nasmert-sbil-rebenka-v-kostanae/