Мужчина упал с лестницы возле магазина, ударился головой и умер в Рудном

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В Рудном мужчина упал с лестницы возле магазина, ударился головой и скончался. Сейчас по данному факту стражи порядка проводят досудебное расследование, передает корреcспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Костанайской области.

Правоохранители в рамках досудебного расследования установили, что 18 апреля 74-летний мужчина, находясь возле магазина по улице 50 лет Октября, спускался по бетонным ступеням лестницы и оступился.

При падении пенсионер ударился головой о ступени и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавший был госпитализирован в Рудненскую городскую больницу. Однако спасти его врачам не удалось.

В настоящее время по факту смерти мужчины полицейские проводят досудебное расследование.

Напомним, ранее стало известно, что 16-летнего подростка заподозрили в угоне машины в Костанайской области. Юноша был задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1967260-muzhchina-upal-s-lestnitsy-vozle-magazina-udarilsya-golovoy-i-umer-v-rudnom/