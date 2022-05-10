4-летний ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

9 мая в обеденное время на 188 километре автодороги Казталовка-Индер произошло опрокидывание Toyota Camry, за рулем которой находилась женщина. В результате аварии погиб 4-летний ребенок, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Западно-Казахстанской области.

По информации ведомства, на 188 километре автодороги Казталовка-Индер произошло опрокидывание Toyota Camry, за рулем которой находилась женщина 1988 года рождения.

Предварительная причина аварии - автоледи не справилась с рулевым управлением.

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

"В результате ДТП погиб ребенок 2018 года рождения, также пострадали водитель и пассажир. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК", - сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

Напомним, также 9 мая в крупном ДТП, которое произошло на территории Павлодарской области, пострадали девять человек. Столкнулись микроавтобус и легковое авто. Обе машины опрокинулись в кювет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968652-4-letniy-rebenok-pogib-v-dtp-na-trasse-v-zko/