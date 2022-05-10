9 человек пострадали в крупном ДТП на трассе в Павлодарской области

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Микроавтобус и легковое авто перевернулись на трассе между Баянаулом и Каражаром. На место происшествия экстренно выехали две бригады скорой помощи, которые доставили 9 пострадавших в районную больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Павлодарской областной станции скорой помощи.

Медики сообщили, что авария на трассе произошла 9 мая. Бригады смогли доехать до места за 17 минут, а когда всех пострадавших доставили в больницу, то приняли решение направить в район реанимобили.

"Не дожидаясь заявки, руководство службы "103" решило направить в Баянаульский район 2 реанимобиля по линии медицинской авиации. В бригаду вошли травматолог, хирург, нейрохирург и реаниматолог, полностью готовые к проведению операций пострадавшим.

Троих пациентов в тяжелом состоянии: 36-летнего мужчину, 35-летнюю женщину и 16-летнего подростка, после оказания первой помощи доставили в Павлодар. Еще одну 22-летнюю девушку планируют транспортировать воздушным транспортом в областной центр", - сообщили в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой помощи.

По данным департамента полиции региона, 47-летний водитель Audi 80 совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter под управлением 58-летнего мужчины. В результате произошло опрокидывание обеих машин в кювет.

"Автомобили водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка", - пояснили в пресс-службе ведомства.

К слову, за минувшие выходные медики скорой помощи уже 10 раз выезжали на ДТП в Павлодарской области. Еще одна авария также произошла возле курортной зоны, по дороге к озеру Торайгыр. Пострадали 5 человек в возрасте от 17 до 19 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968643-9-chelovek-postradali-v-krupnom-dtp-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/