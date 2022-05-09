Шесть человек погибли в результате ДТП в Восточном Казахстане

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Накануне утром на одной на трассе "Омск-Майкапчагай" в Восточном Казахстане произошло лобовое столкновение двух машин, в результате которого погибли шесть человек.

Как пишет издание Semeynews.kz, ссылаясь на данные пресс-службы ДП ВКО, авария произошла примерно в 11:20 на 475/846 километре трассы "Омск-Майкапчагай" в районе города Чарск Жарминского района.

Указывается, что 35-летний водитель автомобиля марки SsangYong Actyon в момент ДТП ехал в направлении Жарминского района. По неустановленной на данный момент причине он потерял управление транспортом и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с авто марки "ВАЗ-21014", ехавшим навстречу.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался 33-летний водитель автомобиля марки "ВАЗ-21014", а также пятеро пассажиров, находившихся с ним в салоне.

35-летний водитель Ssang Yong Actyon и трое несовершеннолетних пассажиров с различными телесными повреждениями были доставлены в медучреждение.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 4 УК РК ("Нарушение ПДД лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Более подробной информации в полиции не предоставили, сославшись на статью 201 УПК РК, в соответствии с которой данные по делу не подлежат разглашению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968555-shest-chelovek-pogibli-v-rezultate-dtp-v-vostochnom-kazahstane/