Мотоциклист врезался в кирпичный забор и умер в Карагандинской области

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37-летний мотоциклист в одном из сел Жанааркинского района Карагандинской области не справился с управлением, врезался в кирпичный забор и скончался от полученных травм, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 1 мая около 17.00 часов в одном из сел Жанааркинского района 37-летний мужчина за рулем мотоцикла, на котором отсутствовали госномера, не справился с рулевым управлением и врезался в кирпичный забор частного дома.

В результате водитель от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

Полицейские отмечают, что он ехал на мотоцикле без соответствующей экипировки и документов.

По данному факту возбуждено досудебное расследование по ч.2 ст.345 УК РК. Назначены экспертизы.

А 2 мая в Абайском районе автомобиль под управлением 57-летнего водителя не уступил дорогу встречному транспорту и совершил столкновение с мотоциклом, которым управлял 17-летний парень.

В ДТП пострадала 14-летняя девочка, которая ехала в машине на пассажирском месте. Ее доставили в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968094-mototsiklist-vrezalsya-v-kirpichnyy-zabor-i-umer-v-karagandinskoy-oblasti/